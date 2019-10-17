У Зеленского настаивают на уничтожении ЛДНР

17.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве продолжают настаивать на том, что ДНР и ЛНР будут распущены, о чем ранее заявил у представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы.

Об этом «Коммерсанту» заявил собеседник в офисе президента Украины.

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По словам источника, в такого рода заявлениях нет никакого отхода от минских соглашений нет, в которых не было ни одного упоминания «народных республик», а только ОРДЛО.

Собеседник издания уверяет, что роспуск ЛНР и ДНР будет соответствовать духу минских соглашений и определенно приблизит их реализацию.

Кроме того, в офисе президента Украины уточнили, что Владимир Зеленский и люди из его окружения хотят «объединить темы возвращения контроля над Крымом и Донбассом и ищут пути принуждения партнеров по переговорам к изменению формата этих переговоров».

В свою очередь глава киевского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко говорит, что «речь не идет об ужесточении требований».

«Это стабильная позиция Украины: не признаем ДНР и ЛНР», — заявил политолог.

По его словам, демонтаж «народных республик» в процессе выполнения минских соглашений — неизбежен.

При этом «Коммерсант» полагает, что условие о необходимости ликвидировать ДНР и ЛНР вполне может иметь и внутриполитическую цель.

«Команда Владимира Зеленского, не объяснив вовремя обществу смысл и в целом безобидность подписанной Киевом «формулы Штайнмайера», уступила инициативу своим оппонентам, которые тут же обвинили президента в капитуляции и мобилизовали своих сторонников на уличные протесты. На этом фоне громкое заявление о роспуске «народных республик» как предусловии дальнейшего движения по пути политического урегулирования конфликта выглядит попыткой вернуть утраченные позиции», – предполагает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер рассказала, что Украина потребовала распустить ЛНР/ДНР – якобы только после этого возможно рассмотрение политических вопросов и других пунктов, прописанных в Минских соглашениях.

В ответ глава ДНР Денис Пушилин призвал демонтировать больную украинскую государственность.