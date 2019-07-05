У Зеленского не получилось спрятаться за рейтингом – ни от Климкина, ни от Москвы

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Рейтинг президентской партии «Слуга народа» начал серьезно снижаться после заявления главы МИД Павла Климкина, поэтому Владимиру Зеленскому следовало бы вернуться из Канады и подготовить другой ответ для России, предложившей передать задержанных в Керченском проливе моряков ВМСУ для суда на Украине.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Климкин реализовывал ту концепцию отношений с Российской Федерацией, которая все эти годы под руководством Порошенко реализовывалась. Никаких компромиссов, короче говоря: «Запад, оказывайте давление, чтобы выполнили наши условия». В то время как, похоже, Зеленский был готов идти на какой-то компромисс.

Я понимаю, что это может быть не очень комфортно, что «Забирайте их, но судите в Украине». Ну судите в Украине, главное, чтобы они дома оказались. В конце концов, украинский суд – самый справедливый суд в мире, мог бы и простить их, поскольку они не виноваты лично, они выполняли приказы. Короче говоря, заберите этих ребят оттуда. И мне кажется, что Зеленский, в принципе, был к этому готов. Просто ему подсунул свинью Климкин, и это не единственная свинья, раньше МИД подсунул ему какой-то текст, который произносил Порошенко, и так далее.

Команда старой власти всячески пытается ставить палки в колеса Зеленскому, и понятно, что им очень тяжело расставаться с этими очень вкусными креслами, но придется. Я думаю, что сейчас самое время вернуться из Канады, и подготовить другой ответ, который позволил бы этим ребятам вернуться домой. Тем более, что есть опросы, которые показывают, что рейтинг его партии начал снижаться. Сначала мы заметили некое снижение, потом оно почти вернулось на старые цифры, а теперь есть более существенное падение, которое показывают разные опросы общественного мнения», – резюмировал политолог.

Напомним, ранее украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что Павел Климкин, отвергнув предложенный Россией вариант возвращения украинских военных моряков, сорвал «большую сделку», тайно подготовленную Киевом, Москвой и Западом.