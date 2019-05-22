У Зеленского обещают развал дел жертв политических репрессий
Новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан ушел от прямого ответа о судьбе жертв политических репрессий.
Об этом Богдан заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я скажу вам, как профессиональный адвокат, который много занимался разными уголовными делами при разных властях – если нет административного давления сверху, не надо наше мнение никому передавать. Это уголовное дело развалится за три секунды и нам для этого ничего не нужно. Единственное, что мы можем обещать – мы точно не будем звонить с криками: «Того арестуйте, того отпусти». А закон… он тогда начинает саморегулирование», – заявил Богдан.
Ранее Богдан заявил, что команда нового президента Владимира Зеленского в отношениях с Россией будет использовать метод кнута и пряника.
До этого Богдан сообщил, что Зеленский хочет провести референдум с определением формата переговоров с Россией.
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