У Зеленского обещают развал дел жертв политических репрессий

22.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан ушел от прямого ответа о судьбе жертв политических репрессий.

Об этом Богдан заявил в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу вам, как профессиональный адвокат, который много занимался разными уголовными делами при разных властях – если нет административного давления сверху, не надо наше мнение никому передавать. Это уголовное дело развалится за три секунды и нам для этого ничего не нужно. Единственное, что мы можем обещать – мы точно не будем звонить с криками: «Того арестуйте, того отпусти». А закон… он тогда начинает саморегулирование», – заявил Богдан.

Ранее Богдан заявил, что команда нового президента Владимира Зеленского в отношениях с Россией будет использовать метод кнута и пряника.

До этого Богдан сообщил, что Зеленский хочет провести референдум с определением формата переговоров с Россией.