У Зеленского ревность: Нужен выход на Москву – это огромные деньги

20.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным демонстрирует, что «команда Зе» стремится наладить собственные каналы связи с Москвой в обход различных посредников в лице того же Виктора Медведчука.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Команда Зеленского сегодня пытается выстроить свой канал коммуникации с Кремлём. У кого сегодня эти каналы коммуникации есть? Они есть у Медведчука, очевидно, они есть у экс-президента Порошенко, продолжают коммуницировать. Они есть у «Оппозиционного блока», Новинский встречался с Патриархом Кириллом.

И Зеленско-Коломойский хотят выстроить свои каналы коммуникации, потому что: а) это инструмент управления темой войны и мира, это инструмент управления рейтингами; б) это важнейший экономический ресурс, инструмент, потому что в рамках этой коммуникации решаются все вопросы торговли, транзита, энергоносителей и всего остального – это огромные деньги.

И, конечно, Зеленскому все эти посредники, у которых есть свои интересы, у которых своя десятина, они ему не нужны.

Он очень ревниво реагировал и на Медведчука с его обменами и телемостами, и на Климкина с его заявлениями по морякам – он очень ревниво относится к любым сторонним попыткам сегодня замкнуть на себе линию коммуникации с Москвой и выстраивает свою коммуникацию.

Это сегодня одна из главнейших задач команды Зеленского и, насколько мне известно, уже появились специально обученные люди, которые ведут эту коммуникацию между Зеленским и Кремлём», – подчеркнул Бортник.