У Зеленского отморозились от освобождения Вышинского

16.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук ушел от ответа об освобождении узников совести на Украине, которые массово отправлялись в застенки СБУ и тюрьмы из-за того, что были неугодны режиму бывшего главы государства Петра Порошенко.

В эфире телеканала ICTV Стефанчук не стал отвечать на прямой вопрос депутата Верховной рады Евгения Мураева, когда будет освобожден обвиняемый в госизмене журналист Кирилл Вышинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стефанчук стал общими словами объяснять, что президент Зеленский не будет обращать внимание на нынешних политзаключенных.

«Начну с вопроса, который касался того, будем ли мы кого-то сажать, освобождать. Мне кажется, пришло время сказать, что самая большая беда в Украине в том, что мы убеждены, что действовать против существующих правил и процедур становится нормой. И наша задача, которую мы ставим перед собой – навести порядок в механизме государственного управления. И потому первое, что мы хотим сделать – провести функциональный аудит государства, определить, какой орган, за какую отрасль отвечает и какие функции возложены. И никогда не допустить в дальнейшем, чтобы президент влиял на то, кого посадят, а кого уволят», – заявил Стефанчук.

Далее Мураев конкретизировал вопрос: «Я вас спросил о другом – это совершенно четко узники совести. Это узники режима Порошенко, против которого вы либо выступали, либо нет. Я не совсем могу понять. Судьи переносят десятки раз рассмотрения, потому что нет доказательной базы. И это вопрос политический, а не вопрос правовой. И вопрос – будет ли действительно президент вмешиваться, акцентировать внимание на то, что страна не правовая и в ней происходят политические преследования».

Стефанчук снова стал цитировать Конституцию: «Президент будет действовать в рамках порядка, предусмотренного законом, потому что так его обязывает статья 19 Конституции Украины. Перечень его полномочий четко предусмотрен в 106-й статье Конституции. Потому он будет принимать все меры, как гарант прав и свобод человека и гражданина с тем, чтобы их обеспечить. Других вещей, которые связаны с давлением на суд, конечно, применяться не будет».

Напомним, вчера в Киеве ждали освобождения под залог обвиняемого в госизмене главреда агентства «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Большую вероятность его выхода на свободу ранее подтверждала пресс-служба украинского генпрокурора. Интересно, что 17-го июля в Москве должен состояться суд по делу моряков ВМСУ, задержанных возле Керченского пролива.

Поэтому предполагавшееся освобождение Вышинского выглядело как результат непубличных договоренностей между Киевом и Москвой с последующей передачей на Украину части экипажей катеров ВМСУ.

Однако вчера вечером в Киеве под явно надуманным предлогом заседание суда по делу Вышинского было перенесено на 19 июля.