У Зеленского озвучили ультиматум по российскому Крыму

09.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина согласна возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на территорию полуострова только тогда, когда начнутся переговоры с Москвой о «возвращении» Крыма под контроль Киева.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала ATR заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам соратника Владимира Зеленского, до этого момента вопрос о подаче воды закрыт, и это является позицией украинской власти.

«Про воду говорим. Я не думаю, по крайней мере, настроение в украинской власти такое, что переговоры про воду возможны лишь тогда, когда начнутся переговоры о возвращении Крыма. Это и есть моя позиция.

Еще раз говорю – переговоры о подаче воды в Крым возможны тогда, когда начнутся переговоры о возвращении в Украину, когда мы поймем, что орошаем свои земли, пусть и через какие-то несколько лет, которые могут длиться переговоры. Если Россия считает этот вопрос закрытым, закрытым является и вопрос воды», – заявил Яременко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал о том, что, вопреки злорадству в Киеве из-за засухи, прошедшие на полуострове ливни значительно улучшили ситуацию с водоснабжением. Кроме того, обеспечить водой самый проблемный район полуострова – Симферопольский, помог ввод в эксплуатацию нового водовода, который позволит разгрузить Партизанское водохранилище, питающее столицу.