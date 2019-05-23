У Зеленского продолжают поднимать градус антироссийской истерии

23.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией после своей инаугурации попросил США усилить санкции против России в ответ на решение президента РФ о выдаче паспортов населению республик Донбасса.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«После встречи с делегацией США, действительно, там был поднят вопрос об ужесточении санкций. С чем это связано? Это связано с тем, что совсем в недавнем прошлом президент России принял решение о выдаче паспортов. Мы это восприняли как сознательный подрыв «Минских договоренностей», попытку сорвать «Минские договоренности». Это очень волнующий шаг, который не только обеспокоил нас, а также наших партнеров по «Нормандскому формату», международных гарантов. Естественно, на любое обострение ситуации устоявшийся мирный ответ – это ужесточение санкций. Поэтому это было обговорено с американской стороной», – сказал Данилюк.

По словам чиновника, США могли бы помочь остановить строительство Россией газопровода «Северный поток-2», который выведет Украину из списка транзитеров газа.

«Уже несколько лет существует риск, который может реализоваться уже в следующем году, – строительство «Северного потока-2». Если это строительство состоится, Украина потеряет возможность, объемы газа, который будет транспортироваться через Украину. Это для нас большая проблема. Этот вопрос могут помочь решить наши американские партнеры, которые могут ввести санкции. И это очень сильно бы поменяло переговорные позиции Украины и наших партнеров», – заявил Данилюк.

Как сообщал ПолитНавигатор, Зеленский на правах вассала попросил США усилить санкции против России .