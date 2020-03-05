У Зеленского против отмены амнистии боевикам Евромайдана
Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка выступил против отмены амнистии боевикам Евромайдана, которая была спешно объявлена в 2014 году сразу после государственного переворота.
Соответствующее заявление Рябошапка сделал на вечернем заседании Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Опасениями по поводу возможности отмены амнистии поделился экс-глава института нацпамяти, а ныне депутат Рады Владимир Вятрович. По его словам, такой вариант развития событий угрожает «привлечением к возможной ответственности тысяч участников «революции достоинства».
«Об амнистии по делам майдана. Я считаю это бессмысленной идеей», – объявил в ответ генпрокурор, после чего в зале Рады из сектора партии Петра Порошенко раздались аплодисменты.
«И бессмысленной идеей и с юридической точки зрения. Потому что это никоим образом не улучшит ситуацию», – утверждает Рябошапка.
Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш заявляла, что боевики Евромайдана первыми применили огнестрельное оружие против правоохранителей.
Также, по ее данным, т.н. «Небесная сотня» в значительной степени состоит из случайных людей, погибших по самым разным причинам, в том числе – убитых своими же «побратимами».
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