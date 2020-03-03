«Ангел небесной сотни» был зарезан националистами и выброшен на Крещатик – Лукаш

03.03.2020, Киев, Игорь Петров

«Небесная сотня» в значительной степени состоит из случайных людей, погибших по самым разным причинам, в том числе – убитых своими же «побратимами». Примером является история Виктора Прохорчука.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Виктор Прохорчук – это человек 75-го года рождения, он проживал всю жизнь в Житомирской области, он дважды привлекался к административной ответственности за пьянство за рулем, один раз он отвечал в суде за неуплату алиментов.

Вообще, история с алкоголем очень часто фигурирует в истории с «Небесной сотней» Майдана. Часто алкоголь находят и в крови самоубийц, и в крови «героев» и так далее, если подымать медицинские документы, которые на руках у очень многих людей.

Так вот, этот Виктор Прохорчук был зарезан, ему перерезали горло 18 февраля. Зарезан он был в палатке УНА-УНСО, которая стояла на Майдане, а тело его было выброшено на улицу Крещатик. Еще раз повторяю: это герой Украины указом Порошенко, его семья получила один миллион гривен. Это информация из реестра судебных решений.

Так вот, ему перерезали горло в палатке УНСОвцы, а потом выбросили тело, и в результате на следствии (что отображено в определениях киевских судов) начали давать показания сами на себя.

Мне очень жаль, что этот человек, у которого была явно непростая судьба, так ушел из жизни. Мне очень жаль, что его прирезали свои же, мне очень жаль, что не нашлось в палатке или рядом того, кто заранее бы передал его медикам и, возможно, его можно было бы спасти.

И так же мне очень жаль, что очень большая часть «Небесной сотни» – именно такие «герои», как Виктор Прохорчук по кличке «Прохор», что прямо указано в одном из определений, которое находится в реестре судебном. Просто нужно хотеть и уметь искать.

Мне очень жаль, что история о смертях мифологизирована. Я приношу огромное соболезнование всем, кто потерял родных и близких в тот момент – родителям протестующих и случайных людей, зачем-то включенных в «Небесную сотню». Но мне кажется, что Украина постамайданная держится на нескольких мифах, и наша задача их развенчать. Это миф о «святом Майдане», который никак не был святым», – заключила юрист.