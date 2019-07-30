Тупой, как Порошенко: в Москве посмеялись над «новой» инициативой Зеленского

30.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Владимир Зеленский планирует создать международный русскоязычный телеканал для того, чтобы эффективнее воровать бюджет и без того обнищавшей страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-нардеп Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они абсолютно чётко заявили: никакого собственно контента у них нет, и они понимают, что сделать это будет достаточно сложно. Идея заключается в следующем: они считают, что могут создать этот телепроект, попросить у тех телеканалов, которые работают на территории Украины, чтобы они им якобы бесплатно передавали тот контент, который мог бы быть использован для трансляции на этом телеканале.

Это хороший, вкусный проект, особенно с финансовой точки зрения. Кто-то его возглавит. А относительно того, что у нас в стране «очень много денег, и мы можем потратиться на такой проект»… Ну, я не знаю. Страна, которая полностью ликвидировала всю систему социальной защиты и сказала: «У нас нет денег ни чернобыльцам, ни пенсионерам, ни ветеранам, ни для кого. Но для создания такого проекта у нас есть.

Ну и абсурдность такого проекта заключается в следующем: как они будут его транслировать на территории Украины, как они его будут обосновывать? Я этого понять не могу», – отметил Килинкаров.

Историк и политолог Владимир Корнилов также добавил, что на Украине уже стало традицией после каждого политического события вкладывать огромные ресурсы в создание новых телеканалов, которые в итоге никто не смотрит.

«При этом у «UA.TV», которое создано четыре года назад за немаленькие деньги – где оно там в рейтингах? Хотя бы в украинских? Его ведь как никто не смотрел, так никто и не смотрит. Поэтому никто и не запрещает.

У вас как какой-то Майдан происходит – вы сразу же создаёте какой-то канал. Вот создали «Громадське TV». Я как узнал, что там после Майдана работало 8 тысяч сотрудников, сейчас сократили до четырёх, они плачутся. Теперь создают ещё один», – резюмировал эксперт.

В свою очередь, на Telegram-канале «Мюсли вслух» подчеркнули, что созданием международного телеканала, вещающего на ЛДНР, Владимир Зеленский де-факто признаёт независимость Республик.

«Прелестная в своём незамутнённом идиотизме новость пришла вечером из Киева: замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что команда Зеленского создаст русскоязычный телеканал.

Тут надо напомнить, что на Украине с 16 июля действует закон, по которому 90% телевещания должно быть на державной мове. Президент Зеленский ещё до избрания обещал вдумчиво проанализировать, не ущемляет ли этот закон права человека; видимо, до сих пор анализирует. Нарушать этот закон команда Зеленского не собирается: русскоязычный телеканал нужен для вещания на территорию России и на Донбасс.

Кстати, команда Зеленского явно не задумывалась о том, что, вещая на Донецк и Луганск как на заграницу, она де-факто признаёт независимость ДНР и ЛНР», – написали в мессенджере.

Отметим, ранее с такой же идеей выступал и экс-президент Украины Пётр Порошенко. В октябре 2015 года он предлагал создать русскоязычный телеканал, который вещал бы на всю Европу.