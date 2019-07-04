У Зеленского снова манят русских языковой морковкой

04.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Возможность предоставления русскому языку статуса регионального на востоке Украины может быть рассмотрена следующим составом Верховной рады.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава партии «Слуга народа» и бывший политтехнолог президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, политик заявил, что ни президент, ни его ближайшее окружение не ставит под сомнение, что лишь украинский может быть единственным государственным языком. Также он говорит, что позиция главы офиса президента Андрея Богдана, предложившего дать Луганску и Донецку право на официальный статус русского языка, кореллируется с «Минскими договоренностями».

«Я не уверен, что сегодня это будет легко имплементировать в жизнь, но позиция Зеленского по языку была озвучена еще в рамках избирательной кампании, что популяризировать украинский язык нужно не так, как поступал Петр Алексеевич, через кнут, а, наверное, все-таки идти по пути пряника. И об этом говорил Владимир Зеленский. Создание условий для производства контента на украинском языке, чтобы бизнесу было выгодно, чтобы каналам было выгодно, чтобы это происходило не через колено», – заявил Разумков.

При этом он говорит, что статус русского как регионального языка можно будет рассматривать только в новом парламента, а сейчас об этом говорить пока рано.

«Если мы говорим о других возможностях, в том числе о расширении норм прямой демократии, то там целая плеяда законов и законодательных норм, которые нужно будет принимать и потом возвращаться к этому вопросу. То, что этот вопрос требует обсуждения, особенно на фоне информационной политики и ментального возврата наших сограждан, которые живут на временно оккупированных территориях, это факт», – сказал глава президентской партии.

Отметим, что сам Разумков практически не использует в общении украинский язык и ранее называл себя «сыном пророссийского отца», который никогда не скрывал, что «больше тяготеет к России, а не к Западу».