У Зеленского согласились на особый статус Донбасса

29.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В партии президента Украины Владимира Зеленского хотят вернуть Донбасс под контроль Киева, используя российский опыт в Чечне.

Об этом в интервью киевской интернет-газете «Страна» заявил ставший депутатом ВР от пропрезидентской партии «Слуга народа» днепропетровский блогер Макс Бужанский, отвечая на вопрос относительно внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса.

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«Предыдущая власть подписала Минские соглашения, где все прописано. Поэтому мы должны их выполнять. Президент Владимир Зеленский сказал, что любую критику по этому вопросу адресуйте Порошенко, так как они принимали и подписывали, но теперь это уже наша проблема. На данный момент альтернативы Минским соглашениям не существует. За закон об особом статусе Донбасса голосовали «Блок Петра Порошенка» и «Народный фронт». Мы – нет», – сказал политик.

Также он озвучил свою позицию в отношении выстраивания диалога с Россией и президентом Владимиром Путиным.

«Мы все время упускаем инициативу, что очень устраивает политических россиян. Мы проигрываем именно из-за этого. Если вспомнить интеграцию Чечни в состав РФ после войны в начале 2000-х, то там решили вопрос не войной. Россия сделала ставку на местных политиков и руками этих людей «притащила» Чечню обратно. Неужели все думают, что если завтра подпишут бумажку, то все закончится? Нет, такого не бывает», – полагает будущий депутат.

По его словам, Украина должна обзавестись в Донбассе своими местными лидерами, которые будут влиятельны в регионе.

«Нам нужны там свои представители, потому что на данный момент, мы там не авторитетны. Разговаривать с Путиным нужно, но если бы у нас там было больше влияния среди населения, то мы могли вести переговоры с более сильных позиций», – считает Бужанский.

Примечательно, что он не согласился с советником президента Никитой Потураевым, ранее предложившего переименовать Россию в Московию.

«Это выражение – ерунда и бред. И не соответствует здравому смыслу. К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича», – убежден Бужанский.

Также он добавил, что такого рода заявлениями «мы продемонстрируем неадекватность».

Примечательно, что и сам президент Зеленский, и назначенные им переговорщики говорят, что никакого особого статуса для Донбасса не будет.