У Зеленского желают Меркель «счастливой пенсии» и весело хоронят «формулу Штайнмайера»

На встрече с президентом Украины Владимиром Путиным канцлер ФРГ Ангела Меркель требовала выполнения «Минских соглашений», на что ей пожелали «счастливой пенсии».

Об этом в эфире телеканала «Наш» сказал спикер Трехсторонней контактной группы, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Арестович заявляет, что позиции Украины и Германии по «Минским соглашениям» сильно разнятся, однако умалчивает о том, что никуда не уходящий Байден тоже настаивает на их выполнении.

«Немцы заняли свою позицию, она сильно разнится с позицией Украины и фактически во время визита это было в очередной раз подтверждено. Меркель – уходящий политик, она настаивает, что ей нужно, чтобы эта формула была имплементирована. Мы сказали: «Спасибо большое, пани Анжела, счастливой вам политической пенсии». Я перевожу на бытовой язык», – паясничает Арестович.

Он также намекнул на то, что Украина будет ждать смены власти в Германии, где якобы партию «Христианско-демократический союз», которую представляет Меркель, сменят «Союз 90/Зелёные».

«Скоро, после отставки Меркель, не останется ни одного человека, кроме Путина, который все это подписывал. Инициаторов не останется, только Путин. У этих всех людей очень разные взгляды и на «формулу Штайнмайера», и на «Минские соглашения», и на все остальное. Как поведут себя «зеленые», придя к власти, это большой вопрос», – рассуждает русофоб.