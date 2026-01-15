«Уберите это из эфира», – в чём суть фальшивого «миротворчества» Трампа

Максим Столяров.  
15.01.2026 10:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2704
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Вся суть «миротворчества» Дональда Трампа и в Газе, и на Украине – в желании замести мусор под ковёр, не разбираясь в сложных первопричинах конфликтов и не устраняя их.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог, директор Института США и Канады им. А.Г. Арбатова РАН Андрей Евсеенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас задача максимально убрать этот вопрос с медийной повестки дня. Дональда Трампа совершенно не интересует вопрос, как будет выглядеть Газа через 20-30 лет – нет, уберите это из медийной повестки дня, чтобы этот конфликт здесь и сейчас затух.

Это, кстати, в его восприятии, то – что роднит этот конфликт с украинским. Нужно, чтобы он ушёл из медийной повестки.

Все его глубинные истоки, корни, его не интересуют. Он не собирается тратить свой политический капитал на их разрешение.

А, вот, здесь и сейчас заявить, что «я этот конфликт разрешил, смотрите, мы его не обсуждаем»,-  вот это гораздо важнее для него», – объяснил Евсеенко суть фальшивого «миротворчества» Трампа.

