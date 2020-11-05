«Убийца Маркив становится геморроем Зеленского» – политолог

05.11.2020, Киев, Игорь Петров

Есть признаки того, что боевика так называемой АТО Виталия Маркива апелляционный суд в Италии оправдал из-за процессуальных нарушений на суде первой инстанции, а не по причине отсутствия состава преступления.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Семченко.

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«Хотелось бы дождаться публикации решения апелляционного суда, чтобы понять, на каком основании оно было принято. Решение было принято по сути или по формальному признаку? Надо также посмотреть, какая будет реакция прокуратуры – будет ли она подавать кассационную жалобу или на этом все закончится?

С учетом того, как выносил решение суд первой инстанции – прокурор требовал 17 лет, а судья присудил 24 года – можно предположить, что в Апелляционном суде дело «убили» по какому-то формальному признаку процессуального нарушения, а не по сути преступления. Сам Маркив это косвенно подтвердил – он, гражданин Италии, быстренько свалил из Италии чтобы в случае чего оказаться «в домике».

Если судить по тому, что прозвучало в суде первой инстанции, то вина Маркива есть. Причем на его руках, скорее всего, кровь не только итальянцев, просто итальянский суд интересуют итальянские граждане. Там еще граждане Украины, француз – они суд особо не волновали.

Против кого, кстати, тогда эти «герои» воевали, в мае 2014 года? От кого «освобождали Донбасс»? От мирных граждан, которых военные не хотели давить танками, поэтому послали этих отморозков из добробатов? И что это за «герой», который в 16 лет уехал в Италию, а потом вдруг решил Украину защищать, вернулся на Майдан? И этого «героя», кстати, итальянцы приняли на своей территории. Это примерно как сержанта Красной армии в 1942 году принимают где-то в Чили и СССР требует выдать своего героя. Как герой вообще там оказался?

Надо сказать, что это не первый такой «герой». Уже была Савченко, которую потом президент Порошенко был вынуждены посадить в тюрьму. Сейчас президент Зеленский получил такой же геморрой. При этом сержанта Маркива катают на чартере встречают с почетным караулом и прочее. Как гражданин и налогоплательщик Украины я против того, чтобы мои деньги тратились таким образом», – сказал политолог.

Напомним, что приговорённый в Италии к 24 годам тюрьмы украинский эмигрант – боевик «АТО» Виталий Маркив вышел на свободу по решению апелляционной инстанции.

В 2019 году он был признан виновным в убийстве в 2014 году под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.