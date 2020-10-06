Убиты три свидетеля обвинения против косовских боевиков

06.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Убийство трех свидетелей против командиров «Армии освобождения Косово» (UCK) было не замечено международным сообществом.

Об этом сообщил портал BotaSot, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Убийства троих свидетелей обвинения против командиров косовских сепаратистов произошли в течение минувшего года. Всем троим удалось дать показания прокуратуре Специального суда по Косово в Гааге, после чего с ними расправились. Портал полагает, что их свидетельские показания могли попасть к «ветеранам» банд UCK, как и впоследствии досье обвинения, что вызвало серьезный резонанс в крае и спровоцировало преждевременный арест [до вызова в суд] верхушки «Содружества ветеранов UCK». Поэтому журналистов удивляет, что произошедшие до этого расправы над свидетелями не вызвали должно реакции мирового сообщества.

«Одним из трех убитых свидетелей был инспектор муниципалитета Приштины Назми Рустеми, который был найден мертвым возле озера Бадовац, – пишет BotaSot. – 63-летний мужчина был свидетелем под защитой специализированной прокуратуры Гааги. Он был допрошен за три месяца до того, как его нашли мертвым. По словам семьи погибшего, Рустеми был взят в заложники UCK, как лояльный Югославии албанец, во время войны 90-х».

По поводу двух остальных случаев, портал подробностей не раскрыл, указав только, что один из свидетелей обвинения был найден убитым в горах в окрестностях Дреницы после того, как прибыл в Косово из заграницы, где жил в последние годы. Журналисты полагают, что после того, как досье обвинения целиком попало в руки отставных бандитов UCK, аналогичная опасность может ожидать всех остальных свидетелей Специального суда.