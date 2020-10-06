06.10.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Военные преступления, Косово, Политика
Просмотров:

Убиты три свидетеля обвинения против косовских боевиков


Убийство трех свидетелей против командиров «Армии освобождения Косово» (UCK) было не замечено международным сообществом.

Об этом сообщил портал BotaSot, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Убийства троих свидетелей обвинения против командиров косовских сепаратистов произошли в течение минувшего года. Всем троим удалось дать показания прокуратуре Специального суда по Косово в Гааге, после чего с ними расправились. Портал полагает, что их свидетельские показания могли попасть к «ветеранам» банд UCK, как и впоследствии досье обвинения, что вызвало серьезный резонанс в крае и спровоцировало преждевременный арест [до вызова в суд] верхушки «Содружества ветеранов UCK». Поэтому журналистов удивляет, что произошедшие до этого расправы над свидетелями не вызвали должно реакции мирового сообщества.

«Одним из трех убитых свидетелей был инспектор муниципалитета Приштины Назми Рустеми, который был найден мертвым возле озера Бадовац, – пишет BotaSot. –  63-летний мужчина был свидетелем под защитой специализированной прокуратуры Гааги. Он был допрошен за три месяца до того, как его нашли мертвым. По словам семьи погибшего, Рустеми был взят в заложники UCK, как лояльный Югославии албанец, во время войны 90-х».


По поводу двух остальных случаев, портал подробностей не раскрыл, указав только, что один из свидетелей обвинения был найден убитым в горах в окрестностях Дреницы после того, как прибыл в Косово из заграницы, где жил в последние годы. Журналисты полагают, что после того, как досье обвинения целиком попало в руки отставных бандитов UCK, аналогичная опасность может ожидать всех остальных свидетелей Специального суда.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть