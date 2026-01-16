Убитых американцами солдат хоронят как героев. Путин дал сигнал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Гаване с воинскими почестями встретили гробы с телами 32 кубинских солдат, которых американский спецназ убил при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Церемонию прощания посетил и посол России.

«Выгоднее ли было бы для Трампа показать миру кубинских пленных? Наверняка. Но не вышло. В течение двухчасового боя, выполняя свою миссию, кубинцы из второго кольца охраны президента Мадуро, израсходовали все до последнего патрона и отдали свои жизни», – указывает публицист Олег Ясинский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Как известно, США после вторжения в Венесуэлу рассматривают Кубу как одну из следующих целей. Госсекретарь США Марко Рубио намекнул на организацию переворота.

Вчера Кремль дал сигнал – Россия готова помогать кубинцам.

«Всегда оказывали и оказываем помощь и содействие кубинским друзьям. Солидарны с их решимостью всеми силами отстаивать свой суверенитет и независимость», – сказал президент Путин.

Действенная подмога Кубе сейчас крайне важна для имиджа России – особенно на фоне того, что США уже вторую неделю разгоняют тезис «русские не приходят на помощь союзникам, их оружие бессильно против американского спецназа».