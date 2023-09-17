Участник вылазки на Тарханкут угрожает убийствами жителям Крыма

Вадим Москаленко.  
17.09.2023 00:53
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым


Украинское издание «Апостроф» показало интервью с боевиком украинского батальона «Братство» (сформирован последователями Дмитрия Корчинского), который участвовал в недавней вылазке на мыс Тарханкут в Крыму, где диверсанты на лодке прикрепили сине-желтый флаг на стену туристического кемпинга, а затем спешно покинули побережье, увидев одного из отдыхающих, вышедших с ружьем.

«Бойцы «Братства» были в Крыму. Мы гордимся этой операцией, это большой наш успех, нам помогал Господь Бог. Нам удалось выполнить эту операцию в такую символическую дату, установить там флаг, поразить все намеченные цели, успешно выполнить работу, и вернуться в полном составе.

Насколько на известно, что прежде такое не удавалось никому во время этой войны. И мы гордимся этой выполненной работой. Мы были первыми», – рассказал боевик, представившийся как Владислав и скрывающий лицо.

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Украинское издание «Апостроф» показало интервью с боевиком украинского батальона «Братство» (сформирован последователями Дмитрия Корчинского),...



Далее он перешел к угрозам.

«Более-менее сознательные люди, способные хоть к какой-то минимальной рефлексии, начинают задумываться о том, что, возможно мы будем им не рады после возвращения Крыма домой.

Я надеюсь, что они начнут или сотрудничать с нами, и помогать возвращать территории. Или просто убегут, а там уже мы будем их догонять в других местах», – сказал диверсант.

«Сдаваться. Возвращаться туда, откуда приехали, переобуваться на ходу, вывешивать украинские флаги, потому что мы скоро придём», – пригрозил украинский военный преступник.

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