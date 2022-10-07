Учитель, показывавший студентам в Крыму клип «Байрактар», пошёл на новое преступление

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Преподаватель Белогорского техникума, который отсидел 13 суток за дискредитацию ВС РФ, решил пойти на уголовное преступление. Потеря работы, общение с правоохранителями и арест не возымели действия на Андрея Белозерова, и он продолжил активную заукраинскую пропаганду в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В комментариях в социальной сети ВКонтакте Белозеров продолжил оскорблять российских военных, обвинять в убийствах, изнасилованиях, мародерстве, желал им вернуться домой в пакетах.

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Сегодня утром бывший преподаватель разместил у себя пост о том, что в Крыму запрещено слушать украинские песни, а поддержка Украины грозит уничтожением. При этом свое воззвание Белозеров заканчивает фразой Молотова, которую он произнес в обращении к советскому народу в день начала Великой Отечественной войны:

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!».

Видимо, заукраинцу невдомек, что официальный Киев уже давно отменил все советские достижения, включая победу над фашистской Германией, а за цитирование советских лидеров можно схлопотать тюремный срок.

Российское правосудие было лояльно к Белозерову, и за демонстрацию ученикам видеоклипа на песню «Байрактар» с кадрами атаки на войска Российской Федерации он отделался административным взысканием.

Но повторное деяние уже попадает под уголовную статью, хотя и здесь Фемида может обойтись условным сроком, поскольку прежде преподаватель русского языка и литературы в нарушении законов замечен не был.

Зато его позицию наверняка заметят за Перекопом и причислят к успехам «украинского подполья» в Крыму, заодно выставив счет спонсорам для поддержки «сопротивления».

Накануне огласку получил инцидент в сельской школе пригорода Симферополя, где преподаватель Саид Асанов на классном часе выступил перед учениками в поддержку Украины и заявил, что Россия терпит поражение.

Не успел суд огласить решение о привлечении учителя к административной ответственности, как его уже похвалил лидер экстремистского меджлиса Рефат Чубаров, как «честного и совестливого человека». Заявление родителей учеников, которых возмутило поведение Асанова, по версии Чубарова является «доносом».