Учитель русского языка. Особо опасная профессия

Новости Украины

«ПолитНавигатор» продолжает публиковать записки киносценариста Константина Ковригина, сделанные во время недавнего посещения Херсона. Предыдущие его материалы можно прочитать здесь и здесь.

Еще утром думал, что писать об этом не стоит, неактуально. Подождет, но сообщения о задержании «пособников Москвы», в частности, учителей под Харьковом в результате украинского контрнаступления заставляют ужаснуться.

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Не буду говорить где именно… Херсонская область. Идет встреча агитаторов с местным населением. Работа аховая. Подходят старушки да мамочки, интересуются о помощи многодетным и старикам. Все им подробно докладывают в общем-то те, кто сам не сильно-то и разбирается в этой теме, в отличие, например, от тех же специалистов «Госуслуг». Но агитаторы не лыком шиты. Опять же звучат вопросы об отоплении, пенсиях и т.д. И вот звучит как бы проходной вопрос: а что учителям?

Мне как филологу становится интересно. В качестве первого аргумента, который свидетельствует о состоянии крымских районных школ, привожу – отопление. Объездив по работе почти весь Крым, не нашел ни одной не отапливаемой школы, в классах тепло. И если где-то не успели закончить ремонт, то никто точно не мерзнет. Есть питание. Есть кабинеты «Точка роста» по разным предметам и с новейшим оборудованием. Зарплата учителей растет. Есть госпрограммы и целевое финансирование, так что сельские школы вниманием не обделены.

А что у вас в школе с русским? – спрашиваю.

Выясняется, что говорю с директором. Вздыхает. С трудом, рассказывает, нашел в районе одного преподавателя, которая даже не думала, что о ней вспомнят. Перебивалась подработками. При Украине и прошлом директоре ее лишили работы, а тут нагрузка – 4 часа в неделю только с 11 классом по русскому. А еще литература и дети помладше, с которыми надо успеть пройти то, что в крымских школах изучают, считай, с началки.

– А как с выпускным классом можно пройти всю программу?

Директор опять вздыхает и пожимает плечами. Приходится… Достоевского, Толстого, Бунина они вряд ли успеют, тут хотя бы русский подтянуть, ведь не учили да и не требовали, но наша «русичка» будто молодость вспомнила, неожиданно стала нужной, и, закатив рукава, взялась за дело.

Отличников она, конечно, вряд ли подготовит, но русский в головы вернет. Без русского – никуда, хоть ты биолог, фермер или программист. Да, путают украинские буквы и слова с русскими, порой смешно и комично, но дайте время, ведь только год начался…

Говорит, сами родители в один миг осознали, что детям нужен предмет, что нужно учить писать своими ручками, а не «кнопить», и вспоминать, как пишется по-русски «русский», и не «шо», а «что», и что возвращение предмета в школы отразилось на других дисциплинах, хотя украинский никто не отменял и не собирается.

Директор школы привел еще важную статистику. Из 500 ранее обучавшихся – сейчас в школе 400 учеников. Выпавшая сотня относится к семьям ярых заукраинцев, кто будет сопротивляться всей российской системе. Ну, тем легче нам. Зато 80% – это те, кто за!

Побывать в той школе и познакомиться с преподавателем по русскому мне не довелось. Может быть и к лучшему, потому что сегодня весь день не знаю, как реагировать на сообщения и перепосты с той стороны о задержаниях учителей и других «пособников Москвы»… потому что знаю, что означает у нацистов «задержание», и кто для них учитель русского. Учитель, который, возможно, и успел-то за первую неделю сентября провести несколько занятий…