От прилета ракет украинской ПВО в Польшу, в результате чего погибли два человека, получат выгоду западные спонсоры киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет автор аналитического телеграм-канала «Варшавская русалка» @pl_syrenka

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Отмечается, что сразу после инцидента и бездоказательных обвинений России «некоторые серьезно готовились к третьей мировой войне

«В самой Польше ожидали молниеносных заявлений об официальном участии в боевых действиях на Украине и объявления военного положения. Но ничего не произошло», – говорится в публикации.

В итоге польские власти все же дали заднюю, заявив, дескать, есть «большая вероятность», что ракеты «российского производства» были выпущены ВСУ.

«Что ж, ожидания не оправдались: суть произошедшего заключалась не в том, чтобы объявить войну РФ, а в том, чтобы каждый из участников мог получить свою выгоду. Западные спонсоры Киева смогут продать больше вооружений, поднять акции своих оборонных предприятий, а также разместить военнослужащих на чужих территориях.

А для польской правящей партии во главе с Ярославом Качиньским это и вовсе выигрышный лотерейный билет на фоне снижающейся поддержки электората. Качиньский будет использовать инцидент в оправдание растраты огромных сумм на укрепление обороноспособности Польши в ущерб экономике страны. А правящая верхушка выступит перед скорыми выборами в виде единственного гаранта безопасности республики», – приходит к выводу «Варшавская русалка».

В свою очередь военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь» полагает, что высказывания официальных лиц об украинском следе в ракетном ударе по Польше сделаны не просто так.

«Мы уже неоднократно говорили, что война на Украине — это источник баснословного заработка для заинтересованных сторон. И если сейчас не использовать сложившуюся ситуацию, повлекшую гибель мирных жителей Польши, ко всеобщей выгоде — это будет огромным упущением.

Поэтому скорее всего происшествие будут раскручивать в рамках нарратива о «несовершенстве украинской ПВО». Потому что одно дело, когда приходится тратиться на современные ЗРК для Украины для защиты граждан Незалежной, а совсем другое — когда речь идет о защите третьих стран.

Тут и программу по подготовке экипажей можно придумать, и вынудить пару стран поставить ЗРК и ЗРС на Украину в ущерб собственной боеготовности. Повод-то подходящий», – считает «Рыбарь».