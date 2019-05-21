«Удивляться не приходится» – эксперт объяснил русофобские замашки Зеленского

21.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Обращение нового украинского президента Владимира Зеленского к представителям США и ЕС с просьбой усилить санкционное давление на Россию и прекратить строительство «Северного потока-2» объясняется тотальной прозападной ориентированностью его окружения, отвечающего за внешнеполитический курс его деятельности.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Здесь удивляться уж точно не следует. Если посмотреть на окружение Зеленского и кто там занимается внешней политикой, то станет совершенно очевидной закономерность подобной позиции. Как мы понимаем, сейчас человек, который претендует на должность советника президента по внешней политике, это экс-министр финансов Украины Данилюк, тотально ориентированный на Соединенные Штаты и Запад в целом.

Последняя встреча, которую проводил Зеленский с представителями иностранных государств, а на ней присутствовала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая также является русофобкой и человеком, ориентированным на евроатлантическую интеграцию. И, как квинтэссенция, человек, который теперь рассматривается, как один из ключевых претендентов на должность министра иностранных дел, Пристайко, который до нынешнего времени возглавлял представительство Украины при Североатлантическом Альянсе. Какое еще может быть решение и позиция президента с такими советниками?

И это при том, что мы понимаем, что Зеленский далеко не сильно разбирается в перипетиях и нюансах международной политики, но, по крайней мере, по треку, связанному с Российской Федерацией, позиция уже совершенно однозначная, и я не думаю, что она не будет меняться ни до парламентских выборов, ни ближайшие пять лет, в течение которых, в случае формирования его большинства в Раде, мы будем ожидать такой преемственной политики относительно Порошенко, и все надежды на то, что она поменяется, просто не будут ничего стоить», – отметил он.

При этом эксперт отметил политический провал «оппозиционных» политических сил, которые вместо защиты интересов Юго-Востока Украины перед новым президентом, активно занимались самопиаром на ТВ.

«Стоит отметить важный момент, что те политики, которые на Украине позиционируют себя, как пророссийские или, как минимум, лояльные России, вместо того, чтобы в президентскую предвыборную кампанию бегать по телеканалам и делать ультиматумы тому же Зеленскому, как он должен себя вести и что должен делать, должны были с ним договариваться. И после того, как он выиграл выборы, именно они должны были являться, как минимум, непубличными его советниками по треку, связанному с Россией.

Но, как мы понимаем, либо этого нет вообще, либо их советы с точностью до наоборот переформатируются в голове у Зеленского, и мы получаем совершенно неприемлемые заявления, за которыми последуют такие же действия», – резюмировал Денис Денисов.