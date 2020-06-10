Уголовник-грабитель подстрелил двух украинских спецназовцев

10.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Два сотрудника украинской полиции получили огнестрельные ранения во время задержания преступника в Черновицкой области.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Черновицкой области задержали мужчину, который при попытке побега отстреливался от полицейских. В результате он ранил двух стражей порядка, которые применили оружие в ответ. Подозреваемый и полицейские находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

Уточняется, полиция получила информацию о подготовке разбойного нападения на частный дом, которое планировал совершить некий 36-летний гражданин другой страны, в 2010 году приговоренный к 11 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области.

Для задержания в засаду были отправлены бойцы спецназа МВД КОРД.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, после перестрелки в Мукачево местные власти срочно обратились к Зеленскому.

Кроме того, недавно массовая перестрелка с участием десятков человек произошла под Киевом