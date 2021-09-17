«Угроза реальная» – Ходаковский рассказал, что может послужить началом полномасштабной войны в Донбассе

Военная эскалация Украины в Донбассе или подписание Киевом договора с НАТО может перерасти в полномасштабную войну.

Об этом в интервью журналисту Александру Чаленко заявил бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что причины, которые могут толкнуть нас на обострение будут в том, что либо хвост завиляет собакой, когда по каким-то причинам, боевые действия на линии соприкосновения перерастут в полномасштабное противостояние и вовлекут в мясорубку значительныы потенциал сил и средств.

Либо же Украина сделает какие-то шаги, которые будут совсем несопоставимы с политикой России – к примеру, американские базы в Николаеве и Одессе. Но пока это не вызывает серьёзных опасений.

Если будет попытка втянуть Украину в орбиту НАТО через протодоговоры, если будут развиваться такие тенденции, это, в первую очередь, станет сигналом для России, что момент может быть упущен и нужно действовать», – сказал он.