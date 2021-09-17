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17.09.2021 21:59 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Угроза реальная» – Ходаковский рассказал, что может послужить началом полномасштабной войны в Донбассе

Новости УкраиныВоенная эскалация Украины в Донбассе или подписание Киевом договора с НАТО может перерасти в...

Военная эскалация Украины в Донбассе или подписание Киевом договора с НАТО может перерасти в полномасштабную войну.

Об этом в интервью журналисту Александру Чаленко заявил бывший секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что причины, которые могут толкнуть нас на обострение будут в том, что либо хвост завиляет собакой, когда по каким-то причинам, боевые действия на линии соприкосновения перерастут в полномасштабное противостояние и вовлекут в мясорубку значительныы потенциал сил и средств.

Либо же Украина сделает какие-то шаги, которые будут совсем несопоставимы с политикой России – к примеру, американские базы в Николаеве и Одессе. Но пока это не вызывает серьёзных опасений.

Если будет попытка втянуть Украину в орбиту НАТО через протодоговоры, если будут развиваться такие тенденции, это, в первую очередь, станет сигналом для России, что момент может быть упущен и нужно действовать», – сказал он.

Кроме того, бывший секретарь Совбеза ДНР отметил, что Зеленский – глупый подросток, не осознающий, что говорит.

«На настоящий момент ни одна из причин, которая формально существует, не является причиной, чтобы началась полномасштабная война между Россией и Украиной. То, что болтает Зеленский – глупый подросток, который только начинает созревать, произносит фразы, сам не осознавая, что он говорит.

Чтобы Россия на данном историческом моменте развязала войну с Украиной, на мой взгляд, такого быть просто не может. Украина, даже не знаю, что должна совершить. Но, Украина, к сожалению, идёт к этому. Украина превращается из гипотетической угрозы России – в реальную», – подчеркнул Ходаковский.

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