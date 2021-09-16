Запад сознательно толкает Украину к войне – Захарова

16.09.2021 20:15 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Подталкиваемое Западом киевское руководство сознательно нагнетает «российскую угрозу» и проводит многочисленные военные учения со странами НАТО.

Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эскалация напряженности в Донбассе происходит на фоне вышедшей за любые рамки агрессивной риторики киевских официальных лиц. Мы чего только ни услышали за последние дни», – сказала она.

Мария Захарова напомнила, что накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о возможности захвата ДНР и ЛНР украинской армией, а президент Украины Владимир Зеленский назвал вполне вероятной полномасштабную войну с Россией.

«Подобные высказывания должны пресекаться теми, кто на Западе курирует Украину и бесконечно тревожится о судьбе этой страны и призывает к возвращению жизни там – в мирное русло. Но на практике мы не только не слышим подобных заявлений, но видим действия, идущие в противоположном направлении – они продолжают накачивать Украину вооружением, боевой техникой, направляют инструкторов, которые обучают военнослужащих ВСУ ведению боевых действий, в том числе в городских условиях», – отметила спикер.

Представитель МИД подчеркнула, что в этом году на Украине уже прошло семь совместных учений со странами НАТО. А в ближайшее время запланировано провести ещё несколько серий масштабных манёвров.

«В чём задача? безусловно, отвлечь общественное внимание от внутренней политики в социально-экономической жизни страны. На это сейчас направлены основные действия киевского режима. Складывается впечатление, что власть Украины пытается погрузить своих граждан в некую параллельную реальность, где экономические и политические ошибки руководства, бездействие и коррупция чиновников, а также рост шовинизма и национализма можно смело объяснить мифической российской угрозой. А проведённые с НАТО совместные учения, видимо, должны успокоить граждан, что всё у них будет хорошо», – добавила она.

Мария Захарова призвала Киев немедленно прекратить войну в Донбассе и заняться вопросами национального примирения.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что география российско-белорусских учений «Запад-2021» даёт понять НАТО, что не стоит сосредотачивать войска вдоль границ РФ и стран, в которых есть интересы Москвы.