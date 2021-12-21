Угрожавший Севастополю командующий ВМСУ пугает проходом катеров через Керченский пролив

Новости Украины

Часть патрульных катеров Mark VI, которые Украина планирует получить от США в следующем году, будет нести дежурство на Азовском море и может быть переброшена в регион через Керченский пролив.

Об этом журналистам заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что будем рассматривать этот вариант. Мы должны оставлять за собой право прохода наших кораблей через Керченский пролив. Посмотрим», – заявил Неижпапа.

По мнению военного эксперта, капитана I ранга в запасе Сергея Горбачева, Украина имеет право на провод своих военных кораблей через Керченский пролив, но только с соблюдением действующих норм и выполнения требований российской администрации порта «Керчь», которая осуществляет руководство навигацией в проливе.

«Если будет осуществлен проход в соответствии с теми правилами, которые установлены администрацией порта Керчи, а это воды, которые административно подчинены этому порту, если украинские военные моряки будут действовать в соответствии с теми требованиями, которые им будут предъявлять наши силы Береговой охраны ФСБ, то формальных оснований для запрета прохода у нас нет. Так как Азовское море является морем двух государств – России и Украины, мореплавание в нем является свободным для всех судов наших стран, соответственно, возможно наличие ВМСУ на этом театре.

Тем более, что есть уже силы, развернутые на создаваемой базе в Бердянске, есть опыт прохода через проливы у корабля управления «Донбасс» и других плавединиц, которые в сентябре 18-го года, в соответствии с порядками и правилами уже проходили этими водами», – заявил Горбачев.

Эксперт также подчеркнул, что в противном случае Mark VI повторят судьбу малых бронированных артиллерийских катеров, которые 25 ноября 2018 года попытались пройти через пролив, игнорируя требования российской стороны, за что были задержаны силами Погранслужбы ФСБ.

«Если же украинская сторона будет действовать так, как действовала, когда МБАки и буксир «Яны Капу» пытались прорваться в буквальном смысле через наши террводы без всяких уведомлений, запросов, ответов на вопросы, то можно быть уверенным на сто процентов, они не пройдут. Их ждет или сценарий, который уже известен украинской стороне, или события могут развиваться в еще более худшем варианте», – отметил эксперт.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Неижпапа заявил, что украинская армия и флот готовятся к чреватой большими потерями полномасштабной войне с РФ, а также пригрозил ракетными ударами по Севастополю.

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