Уиткофф и Кушнер мне лично сказали: Россия подпишет соглашение – британский маршал

Елена Острякова.  
12.01.2026 23:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1708
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Цель «коалиции желающих» – милитаризировать Украину еще больше.

Об этом начальник штаба обороны, главный маршал авиации Великобритании Ричард Найтон заявил на заседании парламентского комитета по обороне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я уверен, что мы сможем выполнить обязательства перед коалицией желающих, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, потому что концепция и принцип коалиции желающих заключается в том, что она позволяет Украине наращивать свои вооруженные силы, чтобы сдерживать Россию и защищать себя.

То есть, это стимулирующая сила. Мы стимулируем Украину, как и США, предлагая поддержку», – сказал Найтон.

Сам он сомневается, что Россия примет такие условия, но ссылается на заверения США.

«Есть много оснований предполагать, что Россия не согласится на это. Но когда я на прошлой неделе разговаривал в Париже с господами Уиткофом и Кушнером, они оба были настроены оптимистично и верили, что соглашение может быть достигнуто… Очевидно, что риторика Путина и России в целом подразумевает, что они не хотят заключать соглашение», – сказал Найтон.

