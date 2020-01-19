Указ Пушилина поставил крест на планах Зеленского

19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Анонсированная Владимиром Зеленским «информационная война» против ЛДНР, в рамках которой Киев готовится к запуску пропагандистских телеканалов, уже проиграна Украиной после оглашения указа главы Донецкой республики Дениса Пушилина о постепенном повышении уровня социальных гарантий до параметров соседних регионов России.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна, которая не имеет четкой территории и карты, она обречена. Ну не может страна постоянно жить с какой-то «линией соприкосновения».

Причем, мы понимаем, что этот вопрос не решается военным путем, вещателем. Мы расскажем, как у нас хорошо, но последняя новость: минимальная зарплата в ДНР превысила украинскую. Я не говорю о коммунальных услугах, они там гораздо ниже.

И что вы сделаете вещателем? Они будут только его смотреть? Они не будут смотреть другие каналы, где будут говорить, что они «ватники», «колорады» и «люди второго сорта»?

И второе, что с экономикой делать? Если мы не выйдем на стойкий экономический рост, причем, с инновационными технологическими факторами, мы ничего не решим, не решим вопрос Донбасса, потому что жить будет хуже, и никакое телевидение не поможет компенсировать это», – отметил Карасев.

Напомним, ранее председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил, что размер минимальной пенсии на территории Республики уже превысил соответствующие показатели на Украине.

К 1 января 2022 года уровень пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих ДНР будет увеличен до уровня Ростовской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«В условиях стабильного роста экономических показателей дал поручение правительству Донецкой Народной Республики довести уровень республиканских пенсий, заработных плат работников бюджетной сферы и государственных служащих до уровня Ростовской области Российской Федерации. С учетом уже начавшейся подготовительной работы процесс должен быть завершен к 1 января 2022 года», – сообщил руководитель ДНР.