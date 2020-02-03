Украина бессильна против эпидемии коронавируса

03.02.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская государственная машина не сможет справиться, если страна столкнется с бушующей в Китае эпидемией китайского коронавируса.

Об этом в комментарии киевскому журналу «Новое время» заявил политолог Анатолий Октисюк, отвечая на вопрос, боится ли он коронавируса.

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«Больше коронавируса меня пугает то, что государственная машина не сможет справиться с этой пандемией, если все будет настолько серьезно, как в Китае. А риски такие есть. Вспомните, сколько у нас было реальных проблем — и с вакцинами, и ситуация с корью. Система здравоохранения фактически разрушена: сокращаются койкоместа, все максимально переводится на коммерческую основу. Уверен, что многие украинцы не смогут себя обеспечить даже элементарными мерами защиты, не говоря уже о вакцинах», – сказал эксперт.

Он сомневается, что украинское правительство сможет обеспечить население всем необходимом, случись эпидемия коронавируса на Украине.

«Поэтому буквально вчера я пошел и закупился всем необходимым — сделал продуктовые запасы и купил медикаменты. Даже элементарные маски мне удалось найти только в одной из шести аптек. А оксолиновой мази вообще нет, поэтому закупил антибиотики. В конце концов, если рухнет экономика Китая, объем которой составляет 20 % мировой экономики, это может стать драйвером мирового финансового кризиса, который, безусловно, затронет и Украину», – резюмировал Октисюк.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты считают, что коронавирус убьет Украину в считанные дни.

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