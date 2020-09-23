Украина боится остаться без белорусского топлива – Погребинский

23.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет на сто процентов присоединяться к западным санкциям против Белоруссии и полностью расторгать отношения с соседней страной.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил известный киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что антибелорусские санкции могут привести Украину к тому, что президенту страны Владимиру Зеленскому будет нечем заправить автомобиль.

«Я думаю, что пока никакой «красной линии» Украина не перешла в этом отношении с Белоруссией. Все, что касается экономических отношений пока сохраняется, и тут, скорее, дело в позиции самого Лукашенко, как он поступит. Дело в том, что Украина сильно зависит и не может обойтись без поставок горючего из Белоруссии.

Как-то будут выкручиваться. Не могут не присоединиться – у нас же в Конституции записано – наша цель. И поэтому мы должны со всем, что нам сказали европейские старшие товарищи, чтобы ко всему этому присоединяться и так далее…

Они не могут не присоединиться, за этим строго следит представитель Еврокомиссии в Киеве. Вызовет «на ковер» Зеленского и скажет: «Вы чего, вообще?». Поэтому, я думаю, что поскольку критически экспорт из Белоруссии заменить сегодня невозможно – конечно, на мировом рынке можно купить горючку, не проблема, но, во-первых, это нельзя быстро сделать, это будет дороже, закончится тем, что нечем будет зарядить украинские танки и машину для президента Зеленского.

А это понимает украинское руководство, я помню интервью Кулебы, который выкручивался, что у нас особая ситуация, мы не можем на сто процентов присоединяться», – заявил Погребинский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина заморозила все контакты с Белоруссией из-за процессов, происходящих сегодня в республике, а также не признала итоги президентских выборов в этой стране.

При этом, «ПолитНавигатор» писал, что официальный Киев продолжает закупать дизельное топливо в соседней стране.