Украина больше не может рассчитывать на Францию и Германию

14.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Париж и Берлин, на словах выступаю в поддержку Киева, непублично признают правомерными претензии России на Крым.

Об этом в киевском еженедельнике «Зеркало недели» пишет бывший министр экономики и экс-глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин.

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«На словах поддерживая сопротивление Украины агрессии со стороны России, втайне немецкие и французские элиты признают некоторую правомерность посягательств России на «эти территории». Отсюда и крайняя непредсказуемость в поведении и заявлениях по украинскому вопросу немецких и французских лидеров. После запланированного на 2020 г. ухода из политики А.Меркель (самого стойкого проукраинского немецкого политика) эта тенденция, на мой взгляд, только усилится», – считает автор.

По его словам, Германия, не имеющая дешевых ресурсов, стратегически заинтересована в долгосрочном партнерстве с такой ресурсной страной, как Россия.

«Франция же разрывается, она балансирует во внешней политике между США и Германией, но вынуждена будет все же подтягиваться к политике Германии. Это объясняется слишком большой связанностью экономик Германии и Франции», – отмечает эксперт.

Он приходит к выводу, что союзниками Украины останутся англосаксонские страны, среди которых называются Великобритания и Канада.

«США также достаточно последовательно поддерживают на деле, а не на словах, украинскую борьбу, потому что вероятное усиление ЕС за счет гипотетического союза с Россией им явно не на руку. Поэтому Штаты являются противниками «Северного потока-2» и мягко политически и экономически вынуждают ЕС к покупке своего сжиженного газа. Стратегически Соединенные Штаты хотят стать ресурсной базой по энергоносителям для ЕС, вытеснив оттуда Россию. Поэтому здесь они — естественный политический враг РФ и, соответственно, естественный друг Украины», – резюмирует Данилишин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Франции Макрон заявил, что западному доминированию на планете приходит конец, а Европе нужно мириться с Россией, чтобы обеспечить стабильность континента.

Кром того, киевский дипломат Роман Бессмертный отметил, что встречи президента РФ Владимира Путина с европейскими лидерами показали, что те уже не считают конфликт на Донбассе войной и агрессией, а называют его «украинским кризисом» и развивают экономические отношения с РФ, несмотря на санкции.