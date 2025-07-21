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Колумбийские наемники массово воюют в Сумской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в репортаже антироссийского пропагандистского канала «1+1».

«Подразделение «Р.У.Г.» в 47-й бригаде называют колумбийским. Паспорта Колумбии – подавляющее большинство его солдат. Пока новобранцы из Южной Америки тренируются на полигоне, их более опытные земляки отбивают у оккупантов украинскую землю на Сумщине», – говорится в репортаже.

Отмечается, что формально «Р.У.Г.» считается ротой, но «фактически – штурмовиков в нем уже достаточно, чтобы в случае необходимости проводить внутреннюю ротацию».

«Завезли мы уже больше тысячи, даже больше к двум тысячам», – говорит командир подразделения этнический армянин «Гамлет».

Автор репортажа признает, что среди многих причин, которые заставили колумбийцев за Украину, – финансовая.

«Деньги важны, но, с другой стороны, мне нравится это делать», – говорит еще один из наемников.

Другой колумбиец заявил, что ненавидит Россию, поскольку та якобы «всегда поддерживала» партизанские антиправительственные отряды в его стране.

В репортаже указывается, что это механизированное подразделение, на вооружении которой стоят американская бронетехника.

Командир подразделения утверждает, что есть заявки на минимум 1000 колумбийцев в месяц, желающих воевать на Украине.

Украинский канал жалуется, что в Колумбии неоднозначное отношение к наемников, а левые политики тормозят их отправку на Украину.

«Служба ВСУ дает возможность колумбийцам стремительно подняться дома по ступенькам военной карьеры. Но сначала надо выйти победителем войны в Украине или хотя бы выбить русских с Сумщины», – говорит автор сюжета.

При этом в репортаже скромно умолчали, что среди колумбийских наемников немало представителей наркокартелей, в чем признаются украинские командиры.

Кроме того, колумбийцы зачастую сбивают украинские дроны и даже берут в плен ВСУшников.