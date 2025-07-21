Украина бросила тысячи колумбийских наемников на Сумщину

Игорь Шкапа.  
21.07.2025 15:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 759
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Колумбийские наемники массово воюют в Сумской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в репортаже антироссийского пропагандистского канала «1+1».

Колумбийские наемники массово воюют в Сумской области. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в...

«Подразделение «Р.У.Г.» в 47-й бригаде называют колумбийским. Паспорта Колумбии – подавляющее большинство его солдат. Пока новобранцы из Южной Америки тренируются на полигоне, их более опытные земляки отбивают у оккупантов украинскую землю на Сумщине», – говорится в репортаже.

Отмечается, что формально «Р.У.Г.» считается ротой, но «фактически – штурмовиков в нем уже достаточно, чтобы в случае необходимости проводить внутреннюю ротацию».

«Завезли мы уже больше тысячи, даже больше к двум тысячам», – говорит командир подразделения этнический армянин «Гамлет».

Автор репортажа признает, что среди многих причин, которые заставили колумбийцев за Украину, – финансовая.

«Деньги важны, но, с другой стороны, мне нравится это делать», – говорит еще один из наемников.

Другой колумбиец заявил, что ненавидит Россию, поскольку та якобы «всегда поддерживала» партизанские антиправительственные отряды в его стране.

В репортаже указывается, что это механизированное подразделение, на вооружении которой стоят американская бронетехника.

Командир подразделения утверждает, что есть заявки на минимум 1000 колумбийцев в месяц, желающих воевать на Украине.

Украинский канал жалуется, что в Колумбии неоднозначное отношение к наемников, а левые политики тормозят их отправку на Украину.

«Служба ВСУ дает возможность колумбийцам стремительно подняться дома по ступенькам военной карьеры. Но сначала надо выйти победителем войны в Украине или хотя бы выбить русских с Сумщины», – говорит автор сюжета.

При этом в репортаже скромно умолчали, что среди колумбийских наемников немало представителей наркокартелей, в чем признаются украинские командиры.

Кроме того, колумбийцы зачастую сбивают украинские дроны и даже берут в плен ВСУшников.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить