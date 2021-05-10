Украина еще терпит, но уже устала бояться фашистов – Матвейчев

10.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Массовые акции, которые вчера состоялись в ряде городов Украины, показала несостоятельность и провал идеи отмечать в стране 8 мая как «день памяти», а не 9-е как День Победы.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Матвейчев.

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По словам эксперта, не прижилась на Украине, несмотря на усилия пропаганды, идея заменить символы победы на западные маки.

«Прошедшие вчера мероприятия можно охарактеризовать как провал украинской стратегии на перевод Дня Победы в День скорби, перенос праздника на 8-е число и распространение этих символов – маков, взятых в Англии и Германии. В этом году их было значительно меньше, 8-е число особо никто не отмечал и не скорбел. Все люди вышли массово и в Киеве, и в Одессе, и во многих других городах, не боясь, с орденами, медалями и портретами родственников. В Одессе даже скандировали «Донбасс – мы с тобой», не боясь этих фашистских ублюдков, которые стояли рядом.

Понятно, что усилия власти в этот раз были сконцентрированы на том, чтобы не 8 мая продвинуть, а помешать 9 мая. Поэтому были все эти нацистские приветствия, нападения, избиения, но ничего сорвать не удалось. Люди устали бояться. Я думаю, что в следующем году будет еще более массовый приход всей Украины, которая терпит этот фашистский режим, но уже устала бояться. Люди будут объединяться и выходить все больше и больше», – заявил Матвейчев.

Напомним, накануне в ряде городов Украины прошли акции, приуроченные ко Дню Победы. Несмотря на то, что впервые за последние годы были заметны красные флаги со звездами, мероприятия все равно не прошли без провокаций. Так, в Киеве нацист бросил «зигу» в лицо проходящему ветерану.

А в Житомире праворадикалы попытались сорвать марш в честь Дня Победы.