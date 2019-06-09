Украина ежегодно опускается все ниже

09.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина превратилась в одну из самых бедных стран мира, по уровню ВВП уступив даже Молдове.

Об этом в интервью киевскому еженедельнику «Зеркало недели» заявил экс-глава Национального института стратегических исследований, бывший председатель Совета Нацбанка Украины Анатолий Гальчинский, считавшийся главным идеологом проводившейся президентом Леонидом Кучмой экономической политики.

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«По показателю ВВП на душу населения мы опустились ниже Молдовы — 128-е место в мире — 2,6 тысячи долларов (в 2013-м — 4,1 тысячи долларов, 113-е место). Это статистика МВФ за 2017 год. В статистике ВБ и ООН те же показатели. В этой ситуации 2,5–3,5% экономического роста ничего не меняют. В странах с развивающейся экономикой темпы роста в 1,5–2,0 раза выше. В итоге мы ежегодно опускаемся все ниже и ниже», – сокрушается Гальчинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты признали, что украинская экономика умирает на глазах.

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