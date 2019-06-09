09.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина, Экономика
Просмотров:

Украина ежегодно опускается все ниже

Украина превратилась в одну из самых бедных стран мира, по уровню ВВП уступив даже Молдове.

Об этом в интервью киевскому еженедельнику «Зеркало недели» заявил экс-глава Национального института стратегических исследований, бывший председатель Совета Нацбанка Украины Анатолий Гальчинский, считавшийся главным идеологом проводившейся президентом Леонидом Кучмой экономической политики.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«По показателю ВВП на душу населения мы опустились ниже Молдовы — 128-е место в мире — 2,6 тысячи долларов (в 2013-м — 4,1 тысячи долларов, 113-е место). Это статистика МВФ за 2017 год. В статистике ВБ и ООН те же показатели. В этой ситуации 2,5–3,5% экономического роста ничего не меняют. В странах с развивающейся экономикой темпы роста в 1,5–2,0 раза выше. В итоге мы ежегодно опускаемся все ниже и ниже», – сокрушается Гальчинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты признали, что украинская экономика умирает на глазах.

Читайте также: Украина вступила в период ускоренного развала инфраструктуры.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть