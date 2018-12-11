Украина вступила в период ускоренного развала инфраструктуры

11.12.2018, Киев, Игорь Петров

Украина теряет квалифицированных специалистов, в том числе из-за люстрации после Майдана, что уже отражается на состоянии инфраструктуры в стране.

Об этом на канале Dubinsky.pro заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы знаем массу примеров назначения абсолютно некомпетентных министров. Но есть аппарат, есть квалифицированные специалисты, они делают то, что необходимо. Эти люди неизвестны, но они держат систему.

Так вот, сейчас мы вступили в тот период когда добрались, особенно в процессе люстрации, и поувольняли тысячи низовых специалистов только за то, что те работали во времена Януковича. Поназначали по блату своих знакомых, друзей, детей и так далее”, – сказал Суслов.

Он отметил, что вслед за развалом госаппарата начала разрушаться украинская инфраструктура.

“Открываю сегодня новости – отключено электричество в торговом центре, остановлен транспорт и такое прочее. Каждый день то машины куда-то проваливаются, то прорывы какие-то… Даже в столице власть уже не способна поддерживать инфраструктуру. Это об очень многом говорит. То же самое – во всей стране.

Мосты устали, что-то завалилось. Несчастный дизель-поезд на Борисполь – все издеваются – президент его запускает, на следующий день он стоит в поле и люди с чемоданами бегут в аэропорт пять километров. И это столица, и этот, что запускают лично президент и премьер. И это выполняется на таком уровне. Почему останавливается дизель-поезд? Не могли разобраться с польскими моторами. Понимаете, даже на таком уровне?

А потом начинаются события в провинции – эти ямы на дорогах, обвалы, разрушения всего, что может быть разрушено. Мы вступили в период ускоренного разрушения инфраструктуры и экономики с технической точки зрения, что важно. Выясняется, что в стране все меньше технических специалистов, что их просто нет – тех, кто все может нормально поддерживать. А то, что много людей, которые умеют махать руками в телевизоре, стране не помогает», – резюмировал экономист.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве предупредили, что надвигается полный коллапс украинского ЖКХ.

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