03.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Великобритания, Политика, Россия, США
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«Украина – ферзь на шахматной доске британцев» – журналист


Для Соединенных Штатов Украина имеет значения в качестве площадки для противостояния Российской Федерации.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на страницах журнала «Країна» пишет украинский журналист Игорь Лубянов.

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По его словам, для США Украина – это «авангард «демократии», американского влияния на западных границах России.

«Наш прозападный курс принципиальный для геополитического влияния Штатов в их противостоянии с РФ и Китаем. Итак, волей-неволей США нас будут защищать, насколько смогут. И здесь не важно, кто у власти. Я общался с людьми, одни из которых утверждали, что именно республиканцы являются нашими естественными союзниками, а другие – что демократы. В любом случае нет сомнений в важности наших отношений с Соединенными Штатами.

То же касается Великобритании, которая веками разыгрывала с русскими гамбит – большую игру. Украина – ферзь на шахматной доске британцев, мечтать о котором они еще недавно не могли».

Примечательно, что минобороны Великобритании посчитало Украину «задним двором России».


Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Лубянов пожаловался, что украинских детей в русских превращают стихи Корнея Чуковского и Агнии Барто.

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