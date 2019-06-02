К ужасу русофобов украинцы продолжают переходить на русский язык

02.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если украинские дети с первых лет жизни читают стихи Корнея Чуковского и Агнии Барто, то их не спасет и вышиванка – они становятся русскими.

Об этом на страницах журнала «Країна» пишет украинский журналист Игорь Лубянов.

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«Ненормально, когда половина украинцев отказалась от своего языка. Произошло это 200 лет назад или два года назад – неважно. Это – ненормально. Это – болезнь. И требует лечения. Комплексного, многолетнего, с промежуточными этапами. Но с главной целью – вернуть всех этнических украинцев в Украине к использованию украинского языка как первого и основного языка общения», – отмечает Лубянов.

По его словам, в стране продолжается русификация, хотя ее темпы замедлилилсь.

«Однако каждый божий день энное количество украинцев переходит на русский язык. Медленно, но уверенно. Я лично знаю таких, которые на моих глазах, в независимой Украине, русифицировались. И ничего не поделаешь. Не говоря уже о семье – по принципу: русскоязычный парень, украиноязычная девушка, а за 10 лет четыре-пять русскоязычных. Проекция впечатляет. И это ненормально. Ненормально, когда невозможно найти водительские или компьютерные курсы на украинском в Киеве. Или повести ребенка на украиноязычных аниматоров», – возмущается автор.

Он полагает, что эту ситуацию «хоть немножко, хоть на каплю» исправляет новый закон о тотальной украинизации, принятый парламентом и подписанный президентом Порошенко.

«Когда ребенок с первых лет жизни читает Чуковского и Барто, смотрит «Машу и Медведь» или «Фиксики», а затем переходит на «запрещенные» российские каналы (неважно, государственные или оппозиционные) и русскую литературу, он становится русским. Сколько бы ни носил вышиванку. Потому что сознание не пропьешь. Первичные реакции – тоже», – резюмирует Лубянов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», автор одиозного языкового закона признал, что за 10 лет планируется заставить всех граждан перейти на украинский язык.

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