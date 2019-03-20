Украина готовит к бою ударный беспилотник от «друга Эрдогана»

20.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина приняла на вооружение купленный в Турции беспилотник «Bayaraktar TB2».

Об этом отчитался секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Пресс-служба Турчинова сообщила, что сегодня на Житомирском полигоне состоялись испытания беспилотника, уничтожившего условные цели.

«Этот новый ударный беспилотный комплекс выводит нашу беспилотную авиацию на качественно новый уровень. «Bayaraktar TB2» может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 км, точно уничтожать цели с высоты 7 км, и находиться в воздухе 24 часа», – заявил Турчинов.

Ранее официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов заявил, что беспилотники будут задействованы Киевом для проведения химической провокации над территорией, контролируемой украинскими войсками – чтобы впоследствии обвинить армию ДНР.

«ПолитНавигатор» сообщал, что Петр Порошенко рассчитался с Турцией за получение так называемого церковного томоса, закупив крупную партию беспилотников, которые должны применяться на фронте в Донбассе, однако значительно проигрывают существующим на рынке аналогам.