Украина готовит новый поход в Керченский пролив после Нового года

27.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина будет продолжать попытки провести свои военные корабли через Керченский пролив – на этот раз с «наблюдателями» из стран НАТО, чтобы «доказать», что Азовское море – не российское. Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, попытаться осуществить новую провокацию могут уже после новогодних праздников, если на то даст «добро» Конгресс США.

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«Мы имеем поддержку наших союзников в лице американцев и НАТОвцев, стран «Нормандской четверки», например, кроме россиян, относительно этого. Потому я думаю, что после этих праздников Конгресс американский будет готов действовать, соответствующим образом это будет готово», – заявил Романенко.

Он также заявил, что весь проход кораблей в компании с «международными наблюдателями» будет записан на видео.

«С учетом этого опыта – первого успешного опыта прохода, второго опыта, о котором мы сейчас говорим, мы готовим третий. Почему – потому что мы не даем сделать Азовское море российским. Море, которое пока что должно использоваться согласно договору 2003-го года, с проходом, в том числе и военных кораблей ВМС ВС Украины.

Потому во время действий, как отходить от базы, например в Одессе – аудио, видео, представители, которые будут международные, все это показывается, все это слышно. Запросы, которые осуществляются во время подхода к Керченскому мосту, их лоцманское обеспечение при необходимости или отказ по этому обеспечению, и отказ в допуске через это. Тогда это дискредитация, дезавуирование того, что говорит руководство, в первую очередь, Путин», – добавил военный.

Ранее секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли и в дальнейшем будут пытаться идти через Керченский пролив, несмотря на действия россиян из Крыма. Накануне его слова подтвердил президент Украины Петр Порошенко.