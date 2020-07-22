Украина готовится к диверсионной войне в Крыму

22.07.2020, Москва, Олег Кравцов

В понедельник на Украине стартовали американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze 2020, после чего боевую готовность войск Южного военного округа (ЮВО) проверил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», обратившая внимание, что во время общения президента РФ Владимира Путина с заводчанами в Керчи не было министра обороны Сергея Шойгу.

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«Он, как сообщают источники в Минобороны, обеспечивал безопасность президента в Крыму. И это не было лишним. В Киеве не раз заявляли, что берут под прицел Крымский мост и другие стратегические объекты на полуострове. А за две недели до начала Sea Breeze 2020 командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа сообщил, что Киев развернет на Черном и Азовском морях три дивизиона противокорабельных комплексов с новейшими крылатыми ракетами «Нептун».

Эти ракеты – аналоги советских разработок – опасны для РФ, поскольку способны уничтожать целые города. А Неижпапа заявил, что «комплекс «Нептун» можно использовать из Украины, чтобы ракета долетела до Севастополя». Этот город и его акватория – главная военно-морская база Черноморского флота (ЧФ). «Нептуны» способны долететь и до Керчи», – отмечается в статье.

Кроме того, продолжает газета, «Киев, судя по публикациям СМИ и официальным заявлениям руководства страны, видимо, вынашивает идею ведения диверсионной войны против РФ и стремится наводнить Крым «партизанами и лазутчиками».

Кроме того, на осень в Херсонской области запланированы военные учения, по легенде которых, ВСУ будут готовиться для действий в Крыму.

«Все эти опасности в понедельник, когда Путин находился в Крыму, были минимизированы. По сообщению Минобороны РФ, силами Черноморского флота были проведены в регионе учения по уничтожению объектов противника с помощью ракетных комплексов «Калибр-НК». Эти ракетные комплексы морского базирования способны из акватории Черного моря поразить любую цель в Европе. И, конечно, их боятся не только в Украине, но и в странах НАТО», – резюмирует «НГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве были обнародованы записи переговоров президента (на тот момент) Украины Петра Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена. Американский чиновник критикует Порошенко за попытку Украины забросить диверсантов в Крым, на что украинский президент отвечает, что больше такого не повторится.