Украина грозит набрать новое пушечное мясо под ядерные ракеты России
В ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии Украина может объявить дополнительную мобилизацию.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью британскому телекалу Sky News заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия.
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«Если Путин выполнит свое обещание и разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, Украине придется набрать еще больше людей в армию», – сказал депутат.
По его словам, украинцы пока не относятся серьезно к этой угрозе.
«Но опыт показал, что может быть все, что угодно», – добавил Арахамия.
Как сообщал «ПолитНавигатор», в субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена до 1 июля построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.
Кроме того, российские эксперты назвали цели для ядерного удара по Польше.
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