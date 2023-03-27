Украина грозит набрать новое пушечное мясо под ядерные ракеты России

Игорь Шкапа.  
27.03.2023 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


В ответ на размещение российского ядерного оружия  в Белоруссии Украина может объявить дополнительную мобилизацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью британскому телекалу Sky News заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия.

В ответ на размещение российского ядерного оружия  в Белоруссии Украина может объявить дополнительную мобилизацию....

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«Если Путин выполнит свое обещание и разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, Украине придется набрать еще больше людей в армию», – сказал депутат.

По его словам, украинцы пока не относятся серьезно к этой угрозе.

«Но опыт показал, что может быть все, что угодно», – добавил Арахамия.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена до 1 июля построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.

Кроме того, российские эксперты назвали цели для ядерного удара по Польше.

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