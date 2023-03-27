Украина грозит набрать новое пушечное мясо под ядерные ракеты России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии Украина может объявить дополнительную мобилизацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью британскому телекалу Sky News заявил глава президентской фракции «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если Путин выполнит свое обещание и разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие, Украине придется набрать еще больше людей в армию», – сказал депутат.

По его словам, украинцы пока не относятся серьезно к этой угрозе.

«Но опыт показал, что может быть все, что угодно», – добавил Арахамия.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена до 1 июля построить в Белоруссии хранилище тактического ядерного оружия.

Кроме того, российские эксперты назвали цели для ядерного удара по Польше.