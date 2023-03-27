Аэродром Жешув и порт Гдыня: названы цели для российского ядерного удара по Польше

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Целями российского тактического ядерного оружия, которое будет перемещено в Белоруссию этим летом, могут стать польские объекты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

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Он объяснил, что американцы постоянно подтаскивают свои тактические ядерные ракеты к границам России, чтобы нанести массированный смешанный удар.

«Поэтому мы вынуждены реагировать на такие вещи и пододвигать наше тактическое ядерное оружие ближе к границам Европы», – сказал Клинцевич в интервью «Московскому комсомольцу».

По его словам, это «делается для скорости реакции и уменьшении времени подлета».

«Чисто гипотетически представим, что нам сейчас надо нанести удар тактическим ядерным оружием по каким-то ключевым узлам в Европе. Например, по польскому аэродрому Жешув, который является таким хабом по поставкам вооружений. Один удар туда и вся логистика у них падает. Нам, действительно, для этого Белоруссия не нужна. Мы можем пустить крылатую ракету, как с территории России, так и с воздушного пространства Белоруссии со своего стратегического ракетоносца Ту-160 или Ту-95. Она преодолеет систему ПВО, прилетит и нанесет удар. Или «Кинжал», по дальности он позволяет это сделать. Но наличие возможностей этих вооружений еще и в Белоруссии позволит увеличить масштабы и уменьшить сроки доставки ядерных боеприпасов», – отметил аналитик.

Кроме того, эксперт назвал и другие потенциальные цели на территории Польши.

«Чисто теоретически удар тактическим ядерным оружием может наноситься по каким-то очень укрепленным или массивным военным или инфраструктурным объектам. Тактическое ядерное оружие применяется, когда надо нанести максимальный урон инфраструктуре, например, уничтожить взлетно-посадочную полосу, какие-то командные штабы глубоко под землей, очень большие сосредоточения войск. Например, польский порт в Гдыне, где мы на кадрах видели тысячи единиц американской техники. Вот такие крупные объекты могут являться как раз возможными точками удара», – резюмировал Клинцевич.

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