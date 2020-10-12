Украина и Польша согласовали позицию по «Северному потоку-2»

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего польского коллегу Анджея дуду за «решительную позицию» относительно строительства «Северного потока-2».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе совместного брифинга со своим польским коллегой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скоординированными должны оставаться и наши действия в плане энергетической безопасности, как важного элемента безопасности Европы. Благодарю вас за решительную позицию, за решительную позицию и президента, и всей Польши, относительно проекта «Северный поток-2» и монополии Газпрома на европейском рынке», – отметил украинский президент.

В свою очередь Дуда также подчеркнул необходимость сотрудничества в вопросах «энергетической безопасности».

«Развитие экономического сотрудничества – это также создание общей безопасности, в том числе экономической безопасности. Одна из самых больших польских компаний отвечает за вопросы энергетической безопасности нашей страны. Я надеюсь, что развитие сотрудничества также будет предусматривать энергобезопасность Украины в будущем», – добавил Дуда.

Также Зеленский коснулся темы строительства «Северного потока-2», против которого Польша в последнее время крайне активно выступает.

Напомним, ранее в Москве объяснили, что Варшава пытается сорвать строительство газопровода «Северный поток-2», чтобы получать доходы от использования Россией украинской ГТС, которую хотят приватизировать поляки.