Украина испытывает оружие, способное бить «вглубь территории России»

28.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина продолжает испытания своего комплекса крылатых ракет «Нептун». Как сообщает пресс-служба минобороны, очередной этап прошел на полигоне «Алибей» в Одесской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ведомстве отметили, что в испытаниях также приняли участие авиация и корабли ВМС Украины.

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«Напомним, что ракетный комплекс «Нептун» – комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневой и радиоэлектронного противодействия противника», – заявили в минобороны Украины.

Также там рассказали о планах размещения крылатых ракет комплекса на трех платформах.

«Первая – это мобильные береговые комплексы, которые тестируют сейчас, вторая – ракетные катера и корветы, третья платформа – авиационные комплексы», – сообщили в ведомстве.

Отметим, «Нептун» – это та самая ракета, которая, по заверениям украинских военных экспертов, сможет бить «вглубь территории России».

Напомним, ранее президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта заявил, что ракетный комплекс «Нептун» пока не может считаться серьезным оружием, поскольку речь о запуске в производство не идет.