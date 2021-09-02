Украина мало платит, Муждабаев решил переметнуться к туркам – журналист

02.09.2021 16:28 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Заявление глашатая запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Айдера Муждабаева о необходимости переименования городов Крыма свидетельствует о том, что экстремист рассчитывает переметнуться на службу к туркам, желающим заполучить полуостров.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил российский телеведущий Владимир Соловьёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу порадоваться за Муждабаева. Вот же настоящий человек, сумел быстро и чётко найти себе нового спонсора. Называется «как продаться быстро и недорого». Он заявил, что Верховная рада должна принять закон о переименовании населённых пунктов Крыма, и лишить полуостров русских и древнегреческих названий», – сказал он.

По мнению Владимира Соловьёва, таким образом Айдер Муждабаев решил переметнуться на службу к туркам.

«То есть, осознав, что Украина денег даёт ему мало, он пошёл по турецкой теме. Турки работают очень активно – вот уже и совместные азербайджано-турецкие учения… И напомню, что министр иностранных дел Турции принял участие в « Крымской платформе ». Вы что, думаете, Муждабаев это всё произносит, не рассчитывая на турецкие вливания?» – риторически резюмировал телеведущий.