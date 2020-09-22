Украина могла быть источником распространения коронавируса в Европе

22.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Секретные американские биолаборатории, расположенные на территории Украины могут быть источником распространения коронавируса в Европе.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин. Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик отметил странное совпадение – сотрудники одной из таких лабораторий в Одессе массово заболели COVID-19, что может свидетельствовать об опытах, которые проводятся с этим вирусом на территории Украины.

«После 14-го года, после Майдана, министром здравоохранения Украины была назначена гражданка США Супрун, которая ликвидировала напрочь санитарно-эпидемиологическую службу Украины и на базе бывших санитарно-эпидемиологических станций она организовала работу секретных военных лабораторий США на территории Украины. Она фактически была куратором этих лабораторий, исполняя обязанности министра здравоохранения Украины.

Ничего же не изменилось с тех пор – лаборатории как функционировали, так и функционируют, Министерство обороны США как тратило деньги на эти лаборатории, так и тратит, и по-прежнему эти лаборатории занимаются исследованиями в области разработки бактериологического оружия на территории Украины…

Последние события в Одессе красноречиво свидетельствуют о том, что это очень опасно. Центральная лаборатория, я напомню, Одесский институт имени Мечникова, – массовое заражение коронавирусом сотрудников этой лаборатории.

У меня возникает вопрос к нашей украинской власти – а чем эти лаборатории занимаются на территории Украины, они что там исследуют? А они занимаются исследованием коронавируса или нет? А они занимаются созданием вакцины против коронавируса в этих лабораториях? И вообще становится актуальным вопрос – а не является ли Украина источником распространения коронавируса в Европе?

Нам демонстрируют Ухань китайский и говорят о том, что из Ухани китайского оно попало в Европу. Слушайте, но гораздо ближе Украина к Италии, к Испании, и я вас уверяю, что международное расследование этих фактов должно исследовать и этот вопрос – не является ли Украина источником распространения коронавируса в Европе?», – интересуется Кузьмин.

Ранее ряд украинских парламентариев направили президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру, руководителям СБУ и минздрава обращение с требованием отчитаться о законности функционирования в Украине 15 бактериологических лабораторий США.

Также сообщалось о том, что секретные биологические лаборатории США, функционирующие на Украине еще со времен президентства Виктора Ющенко, могут стать предметом претензий в адрес Киева, когда мировое сообщество начнет выяснять причины начала эпидемии коронавируса.