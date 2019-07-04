Украина может получить боеспособные канадские штурмовики

04.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

По итогам договоренностей о поставках канадской бронетехники на Украину, достигнутых в ходе визита в Канаду президента Зеленского, Украина получит лишь списанные образцы.

Об этом киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

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«Речь может идти только о списанной канадской бронетехнике, потому как новое производство мы вряд ли потянем, а те деньги, которые выделяет Канада нам на помощь – это совсем не те средства. Поэтому, если дело дойдет до реализации проекта, нам будет поставлена бронетехника из наличия и та, которая выводится из боевого состава. В 2019, 2023, 2025 годах канадская армия будет перевооружаться, соответственно какая-то часть бронетехники уйдет на склады», – Жирохов.

В свою очередь полковник в отставке, бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов надеется, что Украина получит от Канады не только бронетехнику.

«Спектр передачи вооружения – от пистолета до самолета. Напомню, что в 2014 и 2018 годах Канада предлагала нам свои самолеты F-18. Не новые, но боеспособные. Вполне вероятно, что и эти самолеты попадут в этот перечень», – говорит Жданов.

Отметим, что F/A-18 —палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах американцами, сегодня являющийся основным боевым самолетом ВМС США. Состоит на вооружении ряда стран, применялся во время агрессий НАТО против Ливии, Ирака, Югославии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский заявил, что Украина будет закупать оружие в Канаде, а канадские инструкторы продолжат тренировать украинскую армию для продолжения борьбы против республик Донбасса.

Также Украина получит старые французские катера, боевые возможности которых скептически оцениваются экспертами.