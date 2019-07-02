Реальное боевое столкновение станет огромным разочарованием для украинских катерков

02.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Надежды украинских кораблестроителей на серьезные оборонные заказы напрасны, поскольку это разорит бюджет страны.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, давая оценку принятому в Париже решению о передаче Украине двух десятков старых патрульных катеров.

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«На корабли новой постройки у Украины денег нет. Особенно, для кораблей класса корвет, фрегат. Или, не дай бог, эсминец. Это вообще разорение для бюджета Украины. Американцы тоже отдают Украине корабли катерного класса. И все это не за бесплатно. Это всё в рамках «военной помощи», – отметил Мураховский.

По его мнению, военные заказы для украинских судостроителей не прекратятся, а Украина и дальше будет собирать суда.

«Но надежды украинских кораблестроителей на серьезные заказы — они, по-моему, напрасны. Будут заказы «для поддержки штанов». А поставки зарубежные — это корабли ближней морской зоны. Они с весьма низкой мореходностью. Никаких там показателей автономного плавания! Это всё ввиду берега», – сказал эксперт

Он обращает внимание, что зарубежные катера Украина может использовать для охраны побережья и своей экономической зоны в Черном море.

«Но если кто-то на Украине рассчитывает на противостояние с российским ВМФ с помощью таких корабликов и катерков — то в случае реального столкновения он будет глубоко разочарован», – предостерег Мураховский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украине новые катера ВМСУ окрестили «волчатами», которые, «объединившись в стаю», смогут поражать даже самые современные российские корабли. Правда, в итоге эти катера вместе с авторами концепции были без проблем задержаны российскими пограничниками во время попытки несанкционированного прохода через российские территориальные воды.