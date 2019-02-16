16.02.2019, Горловка, Владимир Гладков

Под минометным обстрелом украинских военных снова оказался подконтрольный ДНР прифронтовой город Горловка.

Об этом на своем Telegram-канале сообщает глава Горловской городской администрации Иван Приходько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, обстрел жилых кварталов возобновился еще в ночное время.

«Ночной обстрел Бессарабки, ул. Конармейская, 20 – прилет в угол дома. Повреждено остекление – дома 11, 13, 18, 20. Перебита ЛЭП. Предположительно 82 мм мины», – написал он, прикрепив фотографии с места происшествия.



«Шестые сутки подряд не прекращаются обстрелы Доломитного и Зайцево (ближайшие населенные пункты, – прим. ред.). Вчера ВСУ попытались обстрелять КППВ Горловка из автоматического оружия, вследствие чего двое людей пострадало. А сегодняшний ночной обстрел из минометов – это уже центр Никитовского района. Будьте осторожны!» – призвал градоначальник.

В Сети появилась видеозапись с украинского беспилотника, с помощью которого, очевидно, велась корректировка огня.

«Украинские вояки снимают свои «подвиги» на камеры беспилотников, наслаждаясь страданиями людей. Таковы «герои» современной Украины, этого злобного, зверского клочка земли», – говорится в комментарии к видео.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в четверг ВСУ совершили массированный минометный обстрел всей территории ДНР.

На следующий день украинские подразделения под Горловкой открыли огонь по очереди гражданских лиц на контрольно-пропускном пункте «Майорск», через который местные жители проходят границу ДНР и Украины.

По мнению командира спецотряда МЧС ДНР «Легион», полковника Сергея Завдовеева, обстрелы осуществляются по приказу Киева – с целью спровоцировать ответный огонь и, тем самым, получить повод для возобновления военного положения на Украине, что сыграет на руку украинскому президенту Петру Порошенко.