Украина наращивает силы и готовится к войне с Донбассом

04.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина продолжает готовиться к войне, для чего увеличиваются поставки американского оружия Киеву.

Об этом «Известиям» заявили украинские политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание сообщает, что Киев в декабре 2019 года заключил контракт на поставку второй партии американских ПТРК Javelin. При этом подробности контракта не разглашались. По данным одних СМИ, речь шла о покупке 150 противотанковых ракет и двух ракетных комплексов. По другим сведениям, Вашингтон согласился продать не две, а 10 установок Javelin.

«Зеленский в нынешней системе координат большего добиться не может. Поэтому параллельно Киев наращивает силы, готовится к войне», – считает руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

В свою очередь глава Института украинской политики Константин Бондаренко обращает внимание, что в отношениях США и Украины инициативой владеет Вашингтон.

«В США началась избирательная кампания. Джо Байден будет критиковать Трампа за заморозку помощи Украине, тому, соответственно, надо показать, что Украину он не бросил. Именно для этого дают ход оружейным контрактам», – сказал эксперт

При этом он добавил, США получают выгоду от оказания помощи Украине.

«У предприятий военно-промышленного комплекса появляются заказы на изготовление новых образцов или ремонт старых. А вот Киев больше теряет. Вместо собственных производителей приходится поддерживать американских. Но такова участь страны-сателлита», – резюмирует Бондаренко.

Отметим, что ранее проданные Javelin США запретили использовать на линии соприкосновения в Донбассе.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на украинском ТВ объявили, что Донбасс будет возвращаться не уговорами, а оружием.

Кроме того, министр обороны Украины Андрей Загороднбк фактически объявил войну до победного конца.